Gudmundsson fuori dal Mondiale | Islanda battuta dall’Ucraina 2-0 nella partita decisiva

Firenzepost.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Albert Gudmundsson non andrà al Mondiale. L'attaccante della Fiorentina rimarrà a Firenze la prossima estate anziché partire per l'America L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

gudmundsson fuori dal mondiale islanda battuta dall8217ucraina 2 0 nella partita decisiva

© Firenzepost.it - Gudmundsson fuori dal Mondiale: Islanda battuta dall’Ucraina (2-0) nella partita decisiva

