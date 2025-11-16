Gudmundsson fuori dal Mondiale | Islanda battuta dall’Ucraina 2-0 nella partita decisiva
Albert Gudmundsson non andrà al Mondiale. L'attaccante della Fiorentina rimarrà a Firenze la prossima estate anziché partire per l'America L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
