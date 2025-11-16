Grande Fratello Rasha Younes affronta Ivana Castorina | Un colpo basso del genere non lo accetto e da te VIDEO

Comingsoon.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Delusa dalla motivazione data da Ivana Castorina durante la Nomination in diretta al Grande Fratello, Rasha Younes ha deciso di esternare il suo malcontento per le accuse ricevute. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello rasha younes affronta ivana castorina un colpo basso del genere non lo accetto e da te video

© Comingsoon.it - Grande Fratello, Rasha Younes affronta Ivana Castorina: "Un colpo basso del genere non lo accetto e da te" (VIDEO)

News recenti che potrebbero piacerti

grande fratello rasha younesRasha Younes, duro attacco contro Ivana al Grande Fratello: “Falso buonismo” - Sono in tanti nella casa del Grande Fratello ed è normale che si creino simpatie e antipatie, nelle scorse ore Rasha Younes si è lasciata sfuggire cosa ... Come scrive ilsipontino.net

grande fratello rasha younesRasha Younes e Omer, chiarimento dopo il bacio al Grande Fratello/ “Fuori non ti avrei dato modo” - Dopo il bacio, Rasha Younes e Omer si ritagliano un momento per parlare a la concorrente confessa ciò che sarebbe accaduto fuori dal Grande Fratello. Da ilsussidiario.net

grande fratello rasha younesGrande Fratello, Ivana Castorina critica Rasha Younes: “Sei arrogante e presuntuosa” - Ivana Castorina e Rasha Younes hanno avuto un confronto in cui si sono dette verità scomode nella casa del Grande Fratello. Come scrive mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Rasha Younes