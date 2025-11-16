Gol Pio Esposito l’attaccante nerazzurro segna ancora con la Nazionale! E’ il terzo centro in cinque partite
Inter News 24 Gol Pio Esposito continua a brillare con la Nazionale: il giovane attaccante azzurro segna il terzo gol in cinque partite! Prima a San Siro. A San Siro, nella sfida contro la Norvegia, Pio Esposito ha dimostrato ancora una volta il suo talento, siglando il terzo gol in cinque partite con la Nazionale. È il 10° minuto del primo tempo quando, grazie a una splendida palla filtrante di Retegui, Dimarco si smarca sulla fascia e mette il pallone al centro per il giovane centravanti azzurro. Esposito, con un movimento da vero bomber, si tuffa in scivolata sul secondo palo e infila la palla in rete, portando l’Italia in vantaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com
