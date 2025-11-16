Gol Pio Esposito l’attaccante nerazzurro segna ancora con la Nazionale! E’ il terzo centro in cinque partite

Inter News 24 Gol Pio Esposito continua a brillare con la Nazionale: il giovane attaccante azzurro segna il terzo gol in cinque partite! Prima a San Siro. A San Siro, nella sfida contro la Norvegia, Pio Esposito ha dimostrato ancora una volta il suo talento, siglando il terzo gol in cinque partite con la Nazionale. È il 10° minuto del primo tempo quando, grazie a una splendida palla filtrante di Retegui, Dimarco si smarca sulla fascia e mette il pallone al centro per il giovane centravanti azzurro. Esposito, con un movimento da vero bomber, si tuffa in scivolata sul secondo palo e infila la palla in rete, portando l’Italia in vantaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Pio Esposito, l’attaccante nerazzurro segna ancora con la Nazionale! E’ il terzo centro in cinque partite

Leggi anche questi approfondimenti

Pio Esposito avrà sicuramente modo di farsi notare da quello che può essere definito l'attaccante più forte del momento Vai su X

Erling Haaland super sincero in conferenza stampa Alla domanda su Pio Esposito, il bomber norvegese viene colto impreparato, ammettendo di non conoscere bene il giovane attaccante italiano #PioEsposito #Haaland #ItaliaNorvegia - facebook.com Vai su Facebook

Segna ancora Pio Esposito: suo l’1-0 alla Norvegia! Adani: “E adesso caro Haaland…” - Sono già diventati 3 i gol di Pio Esposito con la maglia dell'Italia: suo l'1- Si legge su fcinter1908.it

Pio Esposito è la speranza del calcio italiano, ha conquistato Chivu con la sua personalità (L’Equipe) - Gli Azzurri si affideranno in attacco al 20enne Francesco Pio Esposito dell'Inter. Lo riporta ilnapolista.it

Pio Esposito: Secondo gol in Nazionale e sogno San Siro sempre più vicino - Francesco Pio Esposito sta vivendo un periodo che definire intenso è riduttivo. Scrive stadiosport.it