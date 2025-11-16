GLI ALTRI GRUPPi La Spagna ormai è vicina al pass Trenta nazioni sono già sicure

Sport.quotidiano.net | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento sono 30 le nazionali già qualificate ai mondiali. Oltre a Canada, Messico e Stati Uniti come paesi ospitanti, hanno il pass Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Capo Verde, Colombia, SudCorea, Costa d’Avorio, Croazia, Ecuador, Egitto, Francia, Ghana, Giappone, Giordania, Inghilterra, Iran, Marocco, N. Zelanda, Paraguay, Qatar, Senegal, Sudafrica, Tunisia, Uruguay, Uzbekistan. Ieri Kazakistan-Belgio 1-1, Liechtenstein-Galles 0-1, Cipro-Austria 0-2, Bosnia-Romania 3-1, Georgia-Spagna 0-4, Turchia-Bulgaria 2-0, Danimarca-Bielorussia 2-2, Grecia-Scozia 3-2, Slovenia-Kosovo 0-2, Svizzera-Svezia 4-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

gli altri gruppi la spagna ormai 232 vicina al pass trenta nazioni sono gi224 sicure

© Sport.quotidiano.net - GLI ALTRI GRUPPi. La Spagna ormai è vicina al pass. Trenta nazioni sono già sicure

Altri contenuti sullo stesso argomento

gruppi spagna ormai 232GLI ALTRI GRUPPi. La Spagna ormai &#232; vicina al pass. Trenta nazioni sono già sicure - Oltre a Canada, Messico e Stati Uniti come paesi ospitanti, hanno il pass Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Capo Verd ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Gruppi Spagna Ormai 232