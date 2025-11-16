GLI ALTRI GRUPPi La Spagna ormai è vicina al pass Trenta nazioni sono già sicure

Al momento sono 30 le nazionali già qualificate ai mondiali. Oltre a Canada, Messico e Stati Uniti come paesi ospitanti, hanno il pass Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Capo Verde, Colombia, SudCorea, Costa d’Avorio, Croazia, Ecuador, Egitto, Francia, Ghana, Giappone, Giordania, Inghilterra, Iran, Marocco, N. Zelanda, Paraguay, Qatar, Senegal, Sudafrica, Tunisia, Uruguay, Uzbekistan. Ieri Kazakistan-Belgio 1-1, Liechtenstein-Galles 0-1, Cipro-Austria 0-2, Bosnia-Romania 3-1, Georgia-Spagna 0-4, Turchia-Bulgaria 2-0, Danimarca-Bielorussia 2-2, Grecia-Scozia 3-2, Slovenia-Kosovo 0-2, Svizzera-Svezia 4-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - GLI ALTRI GRUPPi. La Spagna ormai è vicina al pass. Trenta nazioni sono già sicure

Altri contenuti sullo stesso argomento

Con il gruppo Surfcasting Granada #granada #sargo #dorada #lubina #surfcasting #spagna - facebook.com Vai su Facebook

GLI ALTRI GRUPPi. La Spagna ormai è vicina al pass. Trenta nazioni sono già sicure - Oltre a Canada, Messico e Stati Uniti come paesi ospitanti, hanno il pass Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Capo Verd ... Lo riporta sport.quotidiano.net