Giudice Adinolfi la figlia | Nessuno ci ha avvertito degli scavi Giusto andare a vedere cosa c’è
Domani riprendono gli scavi sotto la Casa del Jazz, a Roma, dove si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi, scomparso in circostante misteriose nel 1994. “Nessuno ci ha avvertito”, ha detto al Corriere della Sera Giovanna Adinolfi, figlia del magistrato, parlando della nuova indagine. “È stato terribile, non ce l’aspettavamo, è molto difficile accettare l’idea che si riapra un capitolo di ricerche che non avevamo idea sarebbe stato riaperto. Sono ore di strazio anche se capiamo che se ci sono dei dubbi è giusto andare a vedere cosa c’è .”. I lavori, iniziati giovedì mattina, si stanno concentrando in diversi punti attorno alla villa che un tempo era di Enrico Nicoletti, considerato il cassiere della Banda della Magliana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
