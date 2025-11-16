girone a mezzogiorno di fuoco al corioni super derby ospitaletto brescia

OSPITALETTO (Brescia) Dopo le polemiche che sono seguite alla decisione prefettizia di vietare la vendita dei biglietti ai non residenti a Ospitaletto, è finalmente giunto il “mezzogiorno di fuoco“ del derby tra Ospitaletto e Union Brescia. Seppur per motivi ben diversi, entrambe sono decise a fare risultato (fischio d’inizio alle 12.30): "Per la squadra e per me - sintetizza Quaresmini - è un sogno affrontare il Brescia. Mi aspetto una gara difficile, ma anche una reazione dopo l’ultima prova negativa (1-3 col Trento, ndr)". Dall’altra parte, Diana vuole tornare subito a vincere: "C’è rispetto tra le due squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

