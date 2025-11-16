Girone A Mezzogiorno di fuoco al Corioni Super derby Ospitaletto-Brescia
OSPITALETTO (Brescia) Dopo le polemiche che sono seguite alla decisione prefettizia di vietare la vendita dei biglietti ai non residenti a Ospitaletto, è finalmente giunto il “mezzogiorno di fuoco“ del derby tra Ospitaletto e Union Brescia. Seppur per motivi ben diversi, entrambe sono decise a fare risultato (fischio d’inizio alle 12.30): "Per la squadra e per me - sintetizza Quaresmini - è un sogno affrontare il Brescia. Mi aspetto una gara difficile, ma anche una reazione dopo l’ultima prova negativa (1-3 col Trento, ndr)". Dall’altra parte, Diana vuole tornare subito a vincere: "C’è rispetto tra le due squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Già qualificato per le semifinali, dove domani affronterà l’australiano Alex De Minaur, Sinner ha battuto oggi Ben Shelton in due set, 6-3, 7-6, in un’ora e 34 minuti di gioco, nell’ultimo match del girone round robin - facebook.com Vai su Facebook
Girone A. Mezzogiorno di fuoco al Corioni. Super derby Ospitaletto-Brescia - OSPITALETTO (Brescia) Dopo le polemiche che sono seguite alla decisione prefettizia di vietare la vendita dei biglietti ai non residenti ... Si legge su msn.com