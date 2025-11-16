Giovanna Adinolfi figlia del giudice sparito nel nulla | Voglio la verità Nessuno ci ha avvertito degli scavi alla Casa del Jazz

Roma, 16 novembre 2025 – "Ogni giorno mi domando dove abbiamo sbagliato, cosa non abbiamo ancora fatto per arrivare a una verità. Non ho pace ". Sono le parole di Giovanna, la figlia del giudice Paolo Adinolfi, uscito di casa e poi scomparso nel nulla il 2 luglio del 1994. “Per anni – racconta la donna in un'intervista al Corriere della Sera – guardavo i clochard per strada sperando di trovarlo magari vittima di una amnesia. Ingenuità, ma non c'è stato un solo giorno in cui non mi sia mancato profondamente. Uno solo. Anche se io dovessi vivere cento anni, continuerò a cercare mio padre, continuerò a cercare di capire cosa è successo, dove è finito, chi ce l'ha portato via per sempre ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

