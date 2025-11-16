Giornata mondiale delle vittime della strada a Roma protesta di familiari e associazioni

In un incrocio su via Cristoforo Colombo a Roma, 3 anni fa, era stato falciato Francesco Valdisseri, 19 anni. Poco distante a perdere la vita era stata Beatrice Bellucci, investita da un'auto in corsa. Oggi quel crocevia è diventato il luogo simbolo della Giornata mondiale delle vittime della strada, dove familiari e associazioni si sono dati appuntamento. Tremila morti l'anno e decine di migliaia di feriti. Una strage silenziosa che le istituzioni tentano di arrestare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Giornata mondiale delle vittime della strada, a Roma protesta di familiari e associazioni

