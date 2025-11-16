Giornata del ricordo delle vittime della strada Rocca | Lavoriamo per ridurre i numeri

Latinatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 16 novembre, ricorre la giornata del ricordo delle vittime della strada: in provincia di Latina l'ultimo a perdere la vita è stato, nella giornata di ieri, Giuseppe Coco, in sella alla sua moto. Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha voluto per l'occasione mandare un messaggio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

giornata del ricordo delle vittime della strada rocca lavoriamo per ridurre i numeri

© Latinatoday.it - Giornata del ricordo delle vittime della strada, Rocca: "Lavoriamo per ridurre i numeri"

Argomenti simili trattati di recente

giornata ricordo vittime stradaPresidio a Roma per la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada - Manifestanti si sono riuniti per un presidio a Roma in commemorazione delle vittime della strada e per protestare contro l'alta velocità sulle vie cittadine. Riporta ansa.it

giornata ricordo vittime stradaSan Marcellino, una panchina bianca per le vittime della strada: l'omaggio nella villa comunale - Una mattinata di memoria, simboli e partecipazione civile quella vissuta ieri nella Villa Comunale di via Capua, dove San Marcellino ha celebrato la Giornata Mondiale in ricordo delle ... Lo riporta ilmattino.it

giornata ricordo vittime stradaGiornata vittime strada: preghiera a Santo Spirito e presidio sulla Colombo - I familiari delle vittime partecipano alla preghiera e alla celebrazione a Santo Spirito, mentre lungo la Cristoforo Colombo si tiene un presidio per chiedere maggiore sicurezza stradale ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Ricordo Vittime Strada