Giornata del ricordo delle vittime della strada Rocca | Lavoriamo per ridurre i numeri
Oggi, 16 novembre, ricorre la giornata del ricordo delle vittime della strada: in provincia di Latina l'ultimo a perdere la vita è stato, nella giornata di ieri, Giuseppe Coco, in sella alla sua moto. Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha voluto per l'occasione mandare un messaggio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Commemorazione della “Giornata del Ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace” a Bologna – 12 Novembre 2025, Parco della Montagnola La commemorazione della “Giornata del Ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni inte - facebook.com Vai su Facebook
#16novembre Giornata Mondiale Onu in ricordo delle #vittimedellastrada. Un'occasione per sensibilizzare sul tema sicurezza e arginare una guerra non dichiarata da 1 milione di morti nel mondo ogni anno. Oltre 3mila solo in Italia. @CarmeloLentino portavo Vai su X
Presidio a Roma per la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada - Manifestanti si sono riuniti per un presidio a Roma in commemorazione delle vittime della strada e per protestare contro l'alta velocità sulle vie cittadine. Riporta ansa.it
San Marcellino, una panchina bianca per le vittime della strada: l'omaggio nella villa comunale - Una mattinata di memoria, simboli e partecipazione civile quella vissuta ieri nella Villa Comunale di via Capua, dove San Marcellino ha celebrato la Giornata Mondiale in ricordo delle ... Lo riporta ilmattino.it
Giornata vittime strada: preghiera a Santo Spirito e presidio sulla Colombo - I familiari delle vittime partecipano alla preghiera e alla celebrazione a Santo Spirito, mentre lungo la Cristoforo Colombo si tiene un presidio per chiedere maggiore sicurezza stradale ... Come scrive rainews.it