Giorgia Meloni balla sulle note di chi non salta comunista è | il livello rasoterra della politica italiana

Scene patetiche, che meritano di essere commentata criticamente Nel corso di un recente ritrovo partenopeo della destra bluette neoliberale e filoatlantista, è improvvisamente partito il ballo di gruppo sulle note di "chi non salta comunista è". Tra i tanti, si sono scatenati scompostamente a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Meloni balla sulle note di "chi non salta comunista è": il livello rasoterra della politica italiana

