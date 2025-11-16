Giorgia Meloni balla sulle note di chi non salta comunista è | il livello rasoterra della politica italiana

Ilgiornaleditalia.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scene patetiche, che meritano di essere commentata criticamente Nel corso di un recente ritrovo partenopeo della destra bluette neoliberale e filoatlantista, è improvvisamente partito il ballo di gruppo sulle note di "chi non salta comunista è". Tra i tanti, si sono scatenati scompostamente a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

