Giordano elegge la propria squadra favorita | Lo Scudetto? Se non lo vince il Napoli lo vince il Milan

Inter News 24 Giordano, ospite negli studi di ‘Dribbling’, ha ribadito il suo pensiero sulla lotta Scudetto, esprimendo la sua opinione sull’Inter. Dagli studi di ‘Dribbling’, Bruno Giordano ha confermato le sue previsioni sulla corsa per il Scudetto 202526. «Dall’inizio della stagione ho sempre detto che se lo Scudetto non lo vincerà il Napoli, lo vincerà il Milan », ha dichiarato l’ex attaccante, sottolineando le forze in campo. Sulle potenzialità dell’ Inter, Giordano ha aggiunto: «L’Inter è una grande squadra, ma la vedo come quella che può andare più avanti possibile in Champions League, e questo porta via tante energie. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giordano elegge la propria squadra favorita: «Lo Scudetto? Se non lo vince il Napoli, lo vince il Milan»

Approfondisci con queste news

Onorevole #Hannoun: il giordano filo #Hamas si butta in politica L'ultima "ficata": il comizio col parente del #Br #Ostia, il papocchio degli alloggi popolari Ecco la nostra prima pagina Siamo in edicola . . #roma #13novembre #buongiorno #iltemp - facebook.com Vai su Facebook

Giordano: "Squadra corre poco e alcuni sono in sofferenza! Vedete Politano e Di Lorenzo..." - Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Antonio Giordano per parlare del momento di difficoltà del Napoli: ... Secondo tuttonapoli.net

Giordano assolve Castellanos e Dia: "Per farli segnare di più, la squadra dovrebbe creare" - Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, parla in vista del derby della Capitale, ricordando anche il proprio esordio: "Il primo derby lo ricordo come fosse ieri — racconta —. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Giordano lancia l'allarme: "Napoli, un solo gol in tre partite. Nessun sviluppo di manovra" - Pareggio striminzito da parte del Napoli nella gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Scrive msn.com