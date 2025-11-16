Giardino della Minerva atto vandalico | danneggiati mura medioevali e nuovo impianto luci
Tempo di lettura: < 1 minuto Amaro risveglio per il Giardino della Minerva. Il panoramico orto botanico situato nel centro storico di Salerno e di recente riaperto dopo un importante intervento di restyling che ne ha anche ampliato gli spazi è stato preso di mira dai vandali che hanno lanciato all’interno degli oggetti pesantissimi. Si tratta di basi per il sostegno di segnaletica stradale. Probabilmente i vandali li hanno presi da qualche parte e lanciati all’interno del Giardino della Minerva. Secondo una prima ricostruzione le basi sarebbero state lanciate dai gradoni San Nicola. Il lancio ha danneggiato le mura medievali e il nuovo impianto di illuminazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
