Gianni Fiorellino riparte da Catania nel segno di Baudo

Sbircialanotizia.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo viaggio artistico di Gianni Fiorellino prende il via da Catania, nel segno della memoria e dell’affetto per Pippo Baudo. Due serate al Teatro Ambasciatori inaugurano un tour nei teatri italiani che intreccia gratitudine, nuova musica e il desiderio di ritrovare da vicino il calore del pubblico. La musica e l’urgenza di raccontare l’amore . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

gianni fiorellino riparte da catania nel segno di baudo

© Sbircialanotizia.it - Gianni Fiorellino riparte da Catania nel segno di Baudo

Approfondisci con queste news

gianni fiorellino riparte cataniaGianni Fiorellino: dedicati a Pippo Baudo i concerti a Catania - Inizia a Catania e con una dedica a Pippo Baudo il nuovo tour del musicista e cantante napoletano Gianni Fiorellino. Da napolivillage.com

gianni fiorellino riparte cataniaDieci concerti in Italia per il nuovo tour di Gianni Fiorellino - Parte da Catania, con due sold out annunciati il 18 e 19 novembre al Teatro Ambasciatori, il nuovo tour di Gianni Fiorellino. Si legge su napolivillage.com

gianni fiorellino riparte cataniaGianni Fiorellino: Regreso a los Escenarios Italianos - Dieci concerti, tra Salerno, Milano, Roma, Bari, Modena, Taranto, Cosenza, Torino, Foggia, che ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Gianni Fiorellino Riparte Catania