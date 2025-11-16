Gianni Fiorellino riparte da Catania nel segno di Baudo
Il nuovo viaggio artistico di Gianni Fiorellino prende il via da Catania, nel segno della memoria e dell’affetto per Pippo Baudo. Due serate al Teatro Ambasciatori inaugurano un tour nei teatri italiani che intreccia gratitudine, nuova musica e il desiderio di ritrovare da vicino il calore del pubblico. La musica e l’urgenza di raccontare l’amore . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
