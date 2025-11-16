Gemello tra luci e ombre Riccardi pomeriggio così così
GEMELLO 5,5 Respinta provvidenziale sul colpo di testa di Starita (15’), reolica al 20’ su Sala. Si fa fregare in occasione del gol, quando non trattiene la conclusione di Sala. Gara tra luci e ombre. CALAPAI 6 Con Riccardi deve tenere a bada anche Di Stefano, va un po’ in difficoltà. Prova a scendere, mette un paio di cross non sfruttati. RICCARDI 5,5 Fatica a tenere Di Stefano, partecipa al patatrac in occasione del vantaggio di Starita. Anche sul finale rischia con Masala. Giornata da rivedere. ANGELLA 6 Bene negli anticipi. È sottoposto a meno pressioni rispetto al collega o forse le gestisce meglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Le pagelle. Ogunseye parte bene poi esce presto di scena. Riccardi non sbaglia, per Montevago buon ingresso - GEMELLO 6,5 Si oppone bene a Ekuban (16’), doppio intervento nella mezzora del primo tempo, nella ripresa compie un ... Lo riporta msn.com