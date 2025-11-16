Gazzetta dello Sport | Napoli Lobotka guida la ripartenza | Conte attende risposte dopo il blackout del gol

"> Un brivido ha attraversato ieri i tifosi del Napoli quando, al momento della consegna delle distinte, il nome di Rasmus Hojlund non compariva né tra i titolari né in panchina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante è stato escluso soltanto per un leggero stato influenzale: nulla di grave, e il danese tornerà in campo martedì contro la Scozia dell’amico McTominay, prima del rientro a Napoli. La squadra, intanto, attende per domani il ritorno a Castel Volturno di Antonio Conte dopo il permesso concesso nel post-Bologna. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

