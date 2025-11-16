gaza si concludono senza successo le operazioni di scavo per cercare il corpo di un ostaggio

Escavatori con bandiere egiziane e camion che trasportavano membri armati di Hamas sono tornati dalla periferia orientale di Gaza City domenica, le loro squadre sono tornate a mani vuote dopo un’intera giornata di ricerca degli ultimi corpi rimasti di ostaggi israeliani. I veicoli si muovevano lentamente su un terreno accidentato e fangoso, scortati dal Comitato internazionale della Croce Rossa e fiancheggiati da cumuli di detriti. L’Egitto ha inviato esperti e attrezzature di scavo, inclusi bulldozer ed escavatori, per assistere nella missione di recupero, ma i progressi sono stati lenti. Secondo i termini del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti entrato in vigore il 10 ottobre, Israele deve restituire 15 corpi palestinesi per ogni corpo israeliano consegnato – uno scambio che è continuato nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

