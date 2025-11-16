Gaza Indonesia schiera 20mila soldati per garantire accordo di pace ministro Difesa Sjamsoeddin | Si occuperanno di salute e edilizia

I 20.000 soldati inviati da Giacarta nell'enclave palestinese riguarderanno medici e ingegneri specializzati nella ricostruzione di infrastrutture pubbliche. L'Indonesia, il Paese musulmano più popoloso, è tra gli Stati che hanno sostenuto l'accordo "di pace" voluto dal tycoon Fino a 20.000 s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Indonesia schiera 20mila soldati per garantire "accordo di pace", ministro Difesa Sjamsoeddin: "Si occuperanno di salute e edilizia"

