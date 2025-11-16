Gaza come l’Ucraina da Berlino il monito di Mattarella contro i guerrafondai dei nostri tempi
Un monito perentorio, con un parallelismo ben preciso: “la guerra d’aggressione è sempre un crimine” e oggigiorno “il volto della guerra non si riflette soltanto in quello del combattente, ma diviene quello del bambino, della madre, dell’anziano senza difesa”, qualcosa che vediamo “oggi a Kiev e a Gaza”. Parole pesantissime se a pronunciarle è il presidente della Repubblica Italiana: Sergio Mattarella, intervenendo al Bundestag in occasione della sua visita nella Repubblica Federale Tedesca, ha pronunciato uno dei discorsi più importanti del suo lungo decennio al Quirinale, significativo per la perentorietà e durezza dei toni e l’inequivocabile chiarezza dei riferimenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
