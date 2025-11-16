Gattuso si presenta devastato dopo la disfatta in Italia-Norvegia | Come prima cosa chiedo scusa
Gattuso affranto per il disastro dell'Italia contro la Norvegia, cerca di spiegare la disfatta: "Abbiamo cominciato ad avere paura e su questo dobbiamo migliorare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gattuso presenta Italia-Norvegia: "In Moldavia la gente augurava la morte non ci ha fischiato. Vincere 9-0? Impensabile, per non dire impossibile" - facebook.com Vai su Facebook
#Gattuso presenta #ItaliaNorvegia Fare bene oggi per arrivare carichi a marzo ? #DAZN Vai su X
Gattuso si presenta devastato dopo la disfatta in Italia-Norvegia: “Come prima cosa chiedo scusa” - Gattuso affranto per il disastro dell'Italia contro la Norvegia, cerca di spiegare la disfatta: "Abbiamo cominciato ad avere paura e su questo dobbiamo ... Come scrive fanpage.it
Gattuso sbotta contro i tifosi dopo la vittoria con la Moldavia. Da che parte state? - La vittoria contro la Moldavia avrebbe potuto – o dovuto – portare solo serenità in vista dello spareggio in gara secca del 26 marzo 2026, anche se rimane da giocare l'ultima gara di qualificazione do ... Riporta reggiotv.it
Gattuso difende l’Italia dopo il 2-0 sulla Moldavia: “Dominato per novanta minuti, non accetto cori contro i miei giocatori” - 0 in Moldavia, il CT azzurro ha risposto con decisione alle critiche sulla prestazione dell’Italia e, ... Si legge su stadiosport.it