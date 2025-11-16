Gattuso non cerca alibi | Chiediamo scusa e ci lecchiamo le ferite

Da un primo tempo di livello a un secondo tempo che ribalta totalmente le convinzioni acquisite nei 45? iniziali. Italia-Norvegia 1-4 si riassume così: da San Siro la squadra azzurra esce con la consapevolezza di dover fare parecchio lavoro in vista del playoff che vale il ritorno a quei Mondiali che mancano dal 2014. Queste le parole del ct italiano alla Rai: “ Chiedo scusa ai nostri tifosi. 1-4 è un risultato pesante. Peccato, avevamo fatto un primo tempo molto buono, da squadra vera. Ci lecchiamo le ferite, ancora chiedo scusa per i 4 gol presi. Ripartire dal primo tempo che abbiamo fatto, purtroppo nel secondo abbiamo fatto tantissima fatica “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gattuso non cerca alibi: “Chiediamo scusa e ci lecchiamo le ferite”

Approfondisci con queste news

L’Italia ha il cuore altrove: Gattuso con la Norvegia cerca risposte per i play-off Vai su X

Con la Moldova arriva la quinta vittoria consecutiva per l'Italia di Gennaro Gattuso in cerca della qualificazione per i Mondiali 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Gattuso non cerca alibi: “Chiediamo scusa e ci lecchiamo le ferite” - Da un primo tempo di livello a un secondo tempo che ribalta totalmente le convinzioni acquisite nei 45' iniziali. Lo riporta oasport.it

Italia, gli alibi di Gattuso fanno il giro del Mondo: il ct sotto accusa. E il Dibu Martinez lo stronca: “Non sa di che parla” - Qualificazioni Mondiali 2026, gli alibi di Gattuso fanno il giro del Mondo: il ct finisce sotto accusa. Da sport.virgilio.it

Gattuso, la battuta sui playoff: "Per capire ci vuole un ingegnere nucleare. E se non va, vado lontano..." - Da quando c'è lui l'Italia sta facendo tutto quello che può. Si legge su corrieredellosport.it