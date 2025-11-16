Gatti | al SuperCat Show ha vinto Mila British Shorthair blu
Mila, splendida femmina British Shorthair blu di un anno e due mesi, ha vinto il SuperCat Show 2025. “In circa un anno di carriera ha conquistato già 14 Best in Show – precisa commossa e orgogliosa la sua allevatrice italiana di origine bielorussa Ulyana Ausianovich, che vive a Forlì – il suo nome completo è Milashka Candyfloss Anri, e proprio il nome Milashka in russo significa molto bella e dolce, come è lei: affettuosa, pacioccona, ci segue in casa ovunque come un cagnolino e dorme sempre con noi”. Grande il successo al SuperCat Show 2025, alla 27° edizione. A snocciolare i dati dell’evento è l’organizzatore Gianluca Guarino, molto soddisfatto: “Oltre 30. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
