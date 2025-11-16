G ara valida per l’ottava giornata del Gruppo J di qualificazione ai Mondiali 2026. Le due squadre si affrontano in una sorta di spareggio per il secondo posto utile per l’accesso ai playoff. Galles-Macedonia del Nord si giocherà martedì 18 novembre 2025 alle ore 20.45 presso il Cardiff City Stadium. GALLES-MACEDONIA DEL NORD: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Certi di un posto nei playoff, i gallesi hanno cullato per qualche tempo il sogno di chiudere il girone al primo posto, forte di una partenza sprint che li avevano portati a quota 7 punti dopo tre partite. Poi, la doppi sconfitta con il Belgio, ha ribaltato lo scenario per la Nazionale di Bellamy, costretta ad un supplemento di partite per sperare di accedere alla fase finale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Galles-Macedonia del Nord, ottava giornata-Gruppo J-qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla