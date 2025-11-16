Fulvia Rocca – l’Artista che dipinge gli animali

Messina – Classe 1976, Fulvia Francesca Rocca è calabrese di nascita ma siciliana di adozione. Diplomata dal liceo artistico di Vibo Valentia con il massimo dei voti, prosegue gli studi universitari alla facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, per poi scegliere come materia di laurea la zoologia. Crea arte per passione e professione. Una palette di verdi marini, violacei profondi e bruni terrosi, sono i colori che sceglie con sapienza per accentuare il senso di fluidità, movimento e mistero, mentre i giochi di luce e ombre rendono i soggetti quasi palpabili. Da molti definita l’artista che dipinge gli animali, non si limita ad una rappresentazione naturalistica: l’aspetto leggermente antropomorfico degli sguardi del polpo, del leone, del toro, dei cavalli, vigile e quasi consapevole, suggerisce una presenza mentale, un’intelligenza arcaica e profonda. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

