Francesco Totti e Noemi Bocchi cambiano casa | lite per l' affitto e accuse di danni

L'ex capitano e la compagna avrebbero già trovato una nuova sistemazione. Nella stessa zona di Fiorello e Paolo Bonolis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Francesco Totti e Noemi Bocchi cambiano casa: lite per l'affitto e accuse di danni

Totti e Noemi, chi sarà il nuovo vicino di casa vip e i retroscena sul trasloco - L’ex capitano della Roma ha scelto una nuova abitazione sempre a Nord della città ... Scrive corrieredellosport.it

Francesco Totti lascia l’attico di lusso a Roma Nord: lite col proprietario, infiltrazioni e diffide. Trasloco lampo con Noemi Bocchi nel residence dei vip - E questa volta il motivo non è un semplice capriccio immobiliare: dietro al trasloco ci sarebbe una lite pesante col proprietario ... Come scrive msn.com

Totti e Noemi Bocchi, lite con il padrone di casa su rate d’affitto e lavori. Traslocano vicino a Bonolis - Fatto sta che, nonostante il contratto d’affitto non fosse ancora scaduto, Totti e la sua compagna Noemi Bocchi ... Lo riporta ilgazzettino.it