Francesco Totti e la lite col padrone di casa le accuse sull’affitto e i danni all’attico Lo scontro con gli avvocati sul risarcimento dietro il trasloco

La lite non è ancora arrivata davanti a un giudice, ma poco ci manca. Per il momento Francesco Totti e il proprietario dell’attico in cui abitava si parlano solo attraverso gli avvocati. Come racconta il Messaggero, l’ex capitano della Roma viveva con la compagna Noemi Bocchi in un appartamento da 270 metri quadrati all’ultimo piano di un palazzo in piazza Stefano Jacini, a Roma Nord. La coppia era in affitto da tre anni, finché hanno preso la decisione drastica di traslocare. Le accuse di Totti al padrone di casa. Da parte sua, Totti lamenta nella lettera di diffida del suo avvocato di aver avuto un serio problema di inflitrazioni d’acqua. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Francesco Totti (@Totti) / Posts and Replies / X Vai su X

Super @pippoinzaghi come rispondi ai tuoi amici Bobo e Totti? Francesco Totti e Christian Vieri sono gli ospiti del nuovo episodio di Supernova, registrato live dalla Nova Arena di Tortona. La versione integrale di questa puntata è disponibile su YouTube, Sp - facebook.com Vai su Facebook

Francesco Totti e la lite col padrone di casa, le accuse sull’affitto e i danni all’attico. Lo scontro con gli avvocati sul risarcimento dietro il trasloco - Lo scontro col padrone di casa che ha costretto lui e la sua compagna a mollare l'attico in cui vivevano da tre anni per trasl ... Segnala open.online

Totti e Noemi Bocchi traslocano, lite con il padrone di casa su rate d’affitto e lavori. Saranno vicini di Bonolis - Una lite tra Francesco Totti e il proprietario dell’attico da 270 metri quadrati in piazza Stefano Jacini, a Roma nord, dove l’ex capitano giallorosso era in affitto da tre anni, lo ... Segnala ilmessaggero.it

Chanel Totti, lite con papà Francesco Totti per Pechino Express 2025/ Ilary Blasi risolve tutto così - Spunta un retroscena su una presunta lite tra Chanel e Francesco Totti: a scatenare tutto sarebbe stata la partecipazione della 18enne a Pechino Express. Si legge su ilsussidiario.net