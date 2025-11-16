Fortitudo in calo di energie il derby è di Cento

Bologna, 16 novembre 2025 – La Fortitudo finisce le energie e cade nel derby della Baltur Arena di fronte ad una volitiva Benedetto XIV Cento. Avanti fino al 27’, Matteo Fantinelli e compagni non riescono a gestire anche il +14 raggiunto e dopo due eccellenti quarti offensivi, si vanno man mano spegnendo, complice anche le tre partite in una settimana e i problemi di organico, travolti dall’energia dei padroni di casa. Mancano gli infortunati Benvenuti, Imbrò e Moore, non c’è Harris arrivato sabato a Bologna e a disposizione da questa settimana, e così in avvio coach Attilio Caja sorprende un po’ tutti lanciando in quintetto Simon Anumba, appena 2 presenze con 2’ complessivi giocati nelle prime 11 sfide. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo in calo di energie, il derby è di Cento

