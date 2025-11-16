Formazioni statistiche e anteprima delle qualificazioni al 2026

2025-11-15 23:12:00 Giorni caldissimi in redazione! L’Italia ospita la Norvegia a San Siro e il posto degli ospiti alla fase finale della Coppa del Mondo sarà confermato. La Norvegia non si qualifica per la Coppa del Mondo dal 1998, ma la vittoria per 4-1 sull’Estonia giovedì ha sostanzialmente assicurato il suo posto alla fase finale del prossimo anno in Nord America. Gli scandinavi hanno il 100% nelle qualificazioni con tre punti di vantaggio sull’Italia. Dopo aver segnato ben 33 gol nelle qualificazioni subendone solo quattro, la differenza reti della Norvegia è tale che la partita di Milano è sostanzialmente un gioco morto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche questi approfondimenti

[#seriec] Le informazioni sulla sfida di sabato sera (20,30) al "Riviera": statistiche, numeri, assenti, formazioni, ultimi tabellini, arbitro, meteo, scommesse, precedenti, biglietti venduti - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni, quote, statistiche e dove vederla... #RomaUdinese #AsRoma #Roma #SerieA #Olimpico Vai su X

Italia-Norvegia: probabili formazioni, statistiche, precedenti data, orario, dove vederla in diretta tv e streaming. Dettagli e informazioni utili - Il cammino degli azzurri nel girone di qualificazione si chiude allo Stadio Meazza di Milano contro la Norvegia: il primato in cl ... Scrive eurosport.it

Moldavia-Italia: probabili formazioni, statistiche, precedenti data, orario, dove vederla in diretta tv e streaming. Dettagli e informazioni utili - Italia, partita valida per il Girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Raiuno e in live streaming sull'app di Rai Play. Da eurosport.it

Probabili formazioni Portogallo Ungheria/ Quote: solo certezze? (qualificazioni Mondiali, 14 ottobre 2025) - Con le probabili formazioni Portogallo Ungheria leggiamo anche le quote dei bookmaker, in particolar modo quelle della Snai secondo cui il segno 1 per la vittoria dei lusitani ha un valore equivalente ... Riporta ilsussidiario.net