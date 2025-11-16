Forlì-Verona per chi arriva la svolta? Troppe sconfitte iniziali e voglia di correre

Sport.quotidiano.net | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Difficile ma piena di emozioni, la sfida di stasera al PalaGalassi: alle 18 si affronteranno l’Unieuro Forlì e la Tezenis Verona. Da un lato c’è la squadra forlivese, reduce dal netto ko di Livorno, che ha posto fine a una striscia positiva di quattro gare che comunque ha risollevato la classifica e il morale di Aradori e compagni. Dall’altro, i veneti, una delle principali candidate al salto di categoria, che cercano la necessaria continuità: lo schiacciante successo infrasettimanale sul campo della Juvi Cremona (53-75) fa da contraltare alle due precedenti sconfitte, di cui una, sanguinosa, sul campo del fanalino di coda Milano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

forl236 verona per chi arriva la svolta troppe sconfitte iniziali e voglia di correre

© Sport.quotidiano.net - Forlì-Verona, per chi arriva la svolta? Troppe sconfitte iniziali e voglia di correre

Scopri altri approfondimenti

forl236 verona arriva svoltaForlì-Verona, per chi arriva la svolta? Troppe sconfitte iniziali e voglia di correre - Palafiera, ore 18: l’Unieuro vuole riprendere la risalita interrotta a Livorno. Lo riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Forl236 Verona Arriva Svolta