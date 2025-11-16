Forlì-Verona per chi arriva la svolta? Troppe sconfitte iniziali e voglia di correre
Difficile ma piena di emozioni, la sfida di stasera al PalaGalassi: alle 18 si affronteranno l’Unieuro Forlì e la Tezenis Verona. Da un lato c’è la squadra forlivese, reduce dal netto ko di Livorno, che ha posto fine a una striscia positiva di quattro gare che comunque ha risollevato la classifica e il morale di Aradori e compagni. Dall’altro, i veneti, una delle principali candidate al salto di categoria, che cercano la necessaria continuità: lo schiacciante successo infrasettimanale sul campo della Juvi Cremona (53-75) fa da contraltare alle due precedenti sconfitte, di cui una, sanguinosa, sul campo del fanalino di coda Milano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
