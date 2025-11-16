Forlì lo sconcerto di Miramari | Non so spiegare cosa sia accaduto

"Se in campo si cammina, si perdono tutte le seconde palle e i duelli aerei, se vai più piano degli altri e se regali palla agli avversari al posto di lasciarla andare fuori, dopo un lancio innocuo di 50 metri, c'è poco da dire": è chiara l'analisi del tecnico del Forlì, Alessandro Miramari, al termine della sfida persa 2-3 dai biancorossi venerdì sera al 'Morgagni' contro il Campobasso. In vantaggio 2-0 dopo i primi 45' dominati, i galletti nella ripresa hanno abbassato la guardia favorendo la rimonta dei molisani, fino all'errore di Pellizzari che ha consegnato palla a Leonetti per il gol del ko.

