Foggia piange Lina Fanizzi addio alla fondatrice dell’Associazione Bambini Cerebrolesi

Foggiatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel terzo settore di Capitanata. È scomparsa all’età di 83 anni Carmela Fanizzi, presidente dellAssociazione Bambini Cerebrolesi ABC di Foggia.È stata lei a fondare nel 1994 l’organizzazione di volontariato che promuove interventi di sostegno per i bambini e adulti cerebrolesi, assicurando. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

