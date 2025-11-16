Foggia piange Lina Fanizzi addio alla fondatrice dell’Associazione Bambini Cerebrolesi

Lutto nel terzo settore di Capitanata. È scomparsa all’età di 83 anni Carmela Fanizzi, presidente dell’Associazione Bambini Cerebrolesi ABC di Foggia.È stata lei a fondare nel 1994 l’organizzazione di volontariato che promuove interventi di sostegno per i bambini e adulti cerebrolesi, assicurando. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it