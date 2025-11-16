Filini | È una manovra per il ceto medio e per i lavoratori Il centrodestra sarà unito anche stavolta

«La sinistra ha perso il contatto con la realtà se pensa che chi guadagna 2500 euro al mese in Italia sia ricco». A dirlo in un’intervista del Corriere della Sera, Francesco Filini, responsabile del Programma di Fratelli d’Italia. La misura bandiera di questa manovra? «Il taglio delle tasse ai lavoratori – spiega il deputato di FdI – Quest’anno per la prima volta lo applichiamo ai redditi fino a 50 mila euro. È il perno della manovra. Insieme ad altri interventi per rafforzare il potere d’acquisto e ridurre la pressione fiscale per il ceto medio». Filini illustra la manovra al Corriere: è incentrata sul taglio delle tasse ai lavoratori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

