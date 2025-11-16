Figlio di 9 anni ucciso a Muggia sugli incontri non protetti con la madre disse | Non so se è una buona idea

Omicidio di Muggia, madre uccide figlio di 9 anni: cosa pensava il piccolo degli "incontri non protetti" con il genitore.

Una #madre ha tagliato la gola la figlio di nove anni, uccidendolo, era separata dal padre cui il piccolo era affidato ? di Gabriele Manzo Vai su X

Trieste, madre uccide il figlio di 9 anni tagliandoli la gola: “Situazione familiare difficile” - La tragedia si è consumata mercoledì 12 novembre: quando i vigili del fuoco, allertati dal pa ... Riporta tpi.it

Bimbo di 9 anni ucciso dalla madre, il padre: “Mi ero opposto agli incontri tra lei e nostro figlio da soli, aveva già tentato di strozzarlo” - Paolo Trame aveva segnalato la pericolosità della madre del piccolo Giovanni: "Aveva già tentato di strozzarlo" ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Dramma familiare a Muggia: madre uccide il figlio di 9 anni sgozzandolo in casa - Una tragedia familiare ha sconvolto Muggia, in provincia di Trieste: una madre di origini ucraine ha ucciso il figlio di nove anni all’interno della loro abitazione, tagliandogli la gola. Segnala notizie.it