Fico sale sul gozzo e fa lo show anti-FdI | travolto dalle critiche
Guai parlare del gozzo di Roberto Fico. Dopo gli attacchi del Movimento 5 Stelle a Far West, ecco che ora è il diretto interessato a rispondere alle critiche. Come? Pubblicando un video proprio dalla sua barca. "Altro che crisi internazionali, legge di bilancio, sicurezza o sanità. Ogni giorno c'è un parlamentare di Fratelli d'Italia che scrive del mio gozzo. Noi rispondiamo con proposte, idee, programmi per la nostra Campania. Anche oggi. Non guardiamo alle offese ma al futuro. Così dalla splendida Procida, sul gozzo di cui parla ossessivamente il partito della presidente del Consiglio da una settimana a questa parte", scrive su Instagram il candidato alla guida della Campania. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
