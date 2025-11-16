fenomeno ufc la lega di arti marziali miste che inizia a piacere anche in italia

I combattimenti di arti marziali miste, le cosiddette discipline Mma (Mixed martial arts), possono essere visti da molti come un parente povero dei veri e importanti circuiti sportivi mondiali, dalla Formula 1 al tennis, dal calcio al football americano o il basket. Magari a qualcuno l’eco delle sfide di Mma sui ring è arrivata solo per le imprese di quel campione irlandese un po’ sui generis, Conor McGregor (colui che aveva picchiato Francesco Facchinetti in un privé, per intenderci). Conor McGregor (foto Ansa). In Italia abbiamo campioni come Marvin Vettori. Invece stiamo parlando di molto di più: negli Usa, in Messico, nel Regno Unito, nei Paesi del Nord Europa, e un po’ anche in Italia grazie a campioni come Marvin Vettori, gli incontri organizzati dalla Ufc, Ultimate fighting championship, sono ormai un ingrediente base delle piattaforme pay di streaming sportivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

