Facciamoci custodi dei più piccoli con rispetto e con relazioni autentiche

Ecodibergamo.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL 18 NOVEMBRE. La Giornata di preghiera nazionale della Cei per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili: «Ciascuno sia consapevole dell’importanza di vivere la giusta prossimità che ci fa vicini e profondamente rispettosi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Facciamoci custodi dei più piccoli con rispetto e con relazioni autentiche»

