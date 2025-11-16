Facciamoci custodi dei più piccoli con rispetto e con relazioni autentiche

IL 18 NOVEMBRE. La Giornata di preghiera nazionale della Cei per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili: «Ciascuno sia consapevole dell’importanza di vivere la giusta prossimità che ci fa vicini e profondamente rispettosi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Facciamoci custodi dei più piccoli con rispetto e con relazioni autentiche»

Argomenti simili trattati di recente

ATTENZIONE! NON FACCIAMOCI TRUFFARE! - facebook.com Vai su Facebook

«Facciamoci custodi dei più piccoli con rispetto e con relazioni autentiche» - Il 18 novembre è la giornata nazionale della Cei per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili: facciamoci custodi dei più piccoli con rispetto ... ecodibergamo.it scrive