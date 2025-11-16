Export italiano | quando le vecchie rotte non bastano più
Il container che partiva da Shanghai per Rotterdam passando da Suez oggi potrebbe non arrivare. O arrivare con settimane di ritardo e costi raddoppiati. Le rotte del commercio mondiale, quelle che per decenni hanno funzionato con la precisione di un orologio svizzero, stanno perdendo colpi. E l'Italia, che esporta oltre il 30% del proprio PIL, si trova in mezzo a una riorganizzazione profonda della logistica globale. Lo studio Old trade routes for new trade wars? di Allianz Trade fotografa una trasformazione in corso da mesi, ma destinata a ridefinire gli equilibri commerciali per anni. Il commercio internazionale non si sta
