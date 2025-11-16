European Cup di pallamano | la Raimond cade 36-28 contro il Konjuh Zivinice
Nella gara d’andata del Round 3 della EHF European Cup, la Raimond Sassari esce sconfitta dal Konjuh Zivinice. 36-28 il risultato della compagine bosniaca che, grazie agli otto gol di scarto maturati nei sessanta minuti odierni, ipoteca il passaggio al turno successivo. La cronacaI rossoblù. 🔗 Leggi su Today.it
