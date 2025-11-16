Ernia iatale una patologia frequente ma spesso sottostimata

L’INCONTRO. L’ernia iatale è una patologia comune e frequente nella popolazione, ma spesso sottostimata e non investigata. Sovente risulta riconosciuta dopo investigazioni per sintomi da reflusso gastro-esofageo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ernia iatale, una patologia frequente ma spesso sottostimata

