Enrica Bonaccorti a Verissimo tra speranze e paure | ‘Ho scelto le musiche per il funerale’

La conduttrice lotta contro un tumore al pancreas: ‘Sto bene con i capelli finti’. Enrica Bonaccorti arriva nello studio di Verissimo con una domanda tenera e spiazzante: «Sto bene con questi capelli finti?». Una leggerezza che anticipa il racconto più difficile della sua vita. A 75 anni, la conduttrice ha deciso di parlare pubblicamente del tumore al pancreas che l’ha travolta all’improvviso. Ed è proprio a Silvia Toffanin che confida: «Ho pensato al testamento, al mio funerale. Ho già scelto anche le musiche». Parole crude, pronunciate con una sincerità che lascia lo studio in silenzio. La diagnosi choc: “Pensavo sarei morta in pochi mesi”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Enrica Bonaccorti a Verissimo tra speranze e paure: ‘Ho scelto le musiche per il funerale’

