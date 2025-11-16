Emilia-Romagna | la qualità della vita migliora in discesa solo Ferrara e Ravenna
Bologna, 16 novembre 2025 – La qualità della vita è migliore a Milano, che conferma il primo posto nella classifica stilata per il 27esimo anno tra le province italiane da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Al secondo posto c’è Bolzano ma quest’anno sale sul podio Bologna (che guadagna una posizione rispetto alla già lusinghiera affermazione dello scorso anno). Nelle prime 10 posizioni, figurano tre province emiliane: oltre a Bologna, la provincia di Parma è nona, quella di Reggio Emilia è decima (+6 rispetto all’anno scorso). Appena fuori dalla top ten, si trova Modena (11, con 6 posizioni guadagnate) e Rimini che ha fatto registrare un significativo avanzamento in graduatoria, attestandosi al 12esimo posto con 21 posizioni guadagnate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
#Maltempo in #Liguria, danni e allagamenti a Genova. Allerta anche in #Emilia-Romagna e #Toscana: violento nubifragio a Carrara nella notte. #Tg1 Anna Milan - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo Nubifragio sulla Liguria, tromba d'aria a Genova, blackout, allagamenti e frane, esonda il Rio Fegino. A Pegli un muro di contenimento è crollato sulle auto parcheggiate. Oggi ancora allerta arancione su tutta la regione e in Emilia-Romagna. Nel Vai su X
Biotestamento, Emilia-Romagna seconda in Italia: i numeri provincia per provincia - Romagna è la seconda regione italiana per il numero di cittadini che hanno deciso di depositare il testamento biologico, e ... Si legge su ravennaedintorni.it
Emilia-Romagna al vertice in Italia per le cure onco-ematologiche, Fabi “Risultati eccezionali” - Romagna si conferma al vertice in Italia per la disponibilità e l’utilizzo dei farmaci per terapia ... Segnala msn.com