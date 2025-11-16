Emilia-Romagna | la qualità della vita migliora in discesa solo Ferrara e Ravenna

Bologna, 16 novembre 2025 – La qualità della vita è migliore a Milano, che conferma il primo posto nella classifica stilata per il 27esimo anno tra le province italiane da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Al secondo posto c’è Bolzano ma quest’anno sale sul podio Bologna (che guadagna una posizione rispetto alla già lusinghiera affermazione dello scorso anno). Nelle prime 10 posizioni, figurano tre province emiliane: oltre a Bologna, la provincia di Parma è nona, quella di Reggio Emilia è decima (+6 rispetto all’anno scorso). Appena fuori dalla top ten, si trova Modena (11, con 6 posizioni guadagnate) e Rimini che ha fatto registrare un significativo avanzamento in graduatoria, attestandosi al 12esimo posto con 21 posizioni guadagnate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

