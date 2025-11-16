Emergenza in centro a Bollate | chiusa via Matteotti

Ilnotiziario.net | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Si è vissuta un’emergenza a Bollate che si sta concludendo proprio ora ed è cominciata nel tardo pomeriggio di questa domenica piovosa. Bollate, emergenza in centro, Vigili del fuoco sul posto Alcuni cittadini mentre camminavano lungo via Matteotti hanno percepito un forte odore di gas, che proveniva . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

