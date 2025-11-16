Elpidiense Cascinare al tappeto Borgo Mogliano tre punti d’oro Decisive le reti di Curzi e Bah

Borgo Mogliano 2 Elpidiense Cascinare 1 BORGO: Conti (17’st Giustozzi), Tarulli, Sako, Appignanesi, Ismaini, Ruani, Mazzetti, Bah, Zeqiri (17’st Trabelsi), Curzi, Apicella. All. Eleuteri. ELPIDIENSE CASCINARE: Doello, Garbuglia, Berrettoni, Marozzi, Mancini, Repupilli (38’st Terramoccia), Doci, Conte, Biondi, Amadio, Cingolani. All.: Cerolini. Arbitro: Giustozzi di Macerata. Reti: 10’ Curzi, 18’ Repupilli, 25’st Bah. Una vittoria che vale oro per il Borgo Mogliano perché ottenuta contro l’Elpidiense Cascinare che lotta per la permanenza nella categoria. Il risultato si sblocca quasi subito: bella iniziativa di Apicella che dal fondo calibra un pallone su cui Curzi (10’) interviene in modo vincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

