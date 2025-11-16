Elezioni Campania 2025 la guida completa | quando si vota quali sono i nomi e i profili dei candidati

Open.online | 16 nov 2025

Tra una settimana i cittadini campani saranno chiamati alle urne per eleggere il successore del governatore uscente Vincenzo De Luca e rinnovare il Consiglio regionale. Le elezioni si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre, nello stesso weekend in cui voteranno anche Veneto e Puglia. Si tratta di uno dei passaggi politici più attesi dell’autunno, che chiuderà la tornata elettorale delle regionali iniziata a settembre. Dopo dieci anni di governo targato De Luca, la sfida potrebbe riservare più di una sorpresa. Sullo sfondo, i temi caldi: sanità, infrastrutture e gestione dei fondi europei. In corsa, cinque candidati. 🔗 Leggi su Open.online

