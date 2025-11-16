Edwige Fenech rivela in tv la morte della madre a 94 anni e ripercorre le fughe dall’Algeria

Edwige Fenech ha ricostruito ieri a “Verissimo” la perdita della madre, morta a 94 anni tra le sue braccia, raccontando in diretta un percorso personale segnato da migrazioni forzate, maternità giovane e nuovi equilibri all’estero. Dolore recente e memoria familiare. Nell’intervista trasmessa da “Verissimo”, Edwige Fenech ha ripercorso le ultime ore accanto alla madre, morta “serenamente” tra le sue braccia, descrivendo quanto la perdita incida sulla quotidianità, soprattutto nei momenti lontani da casa. L’attrice ha definito la madre “la mia migliore amica”, ricordandone la presenza costante in tutte le fasi della sua vita. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Edwige Fenech rivela in tv la morte della madre a 94 anni e ripercorre le fughe dall’Algeria

