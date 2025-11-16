Dalla penna di Eliot Rahal e il tratto inconfondibile del disegnatore DC e Marvel Dike Ruan è in arrivo per Edizioni BD il mystery sci-fi Bleed them dry – Una storia di vampiri ninja. Un original della casa editrice statunitense Vault che debutta per il pubblico italiano a Milan Games Week & Cartoomics e approda in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a dicembre. L’anno è il 3333. La vita scorre come sempre. I vampiri sono reali e, anche se molto meno numerosi, convivono con gli esseri umani nella megalopoli nota come Asylum, un gioiello frutto dell’ingegno giapponese. La gente ha capito che alcuni immortali sono buoni e altri meno, e che la maggior parte di loro trascorre le sue giornate senza particolari problemi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Edizioni BD presenta Bleed them dry – Una storia di vampiri ninja di Hiroshi Koizumi, Eliot Rahal e Dike Ruan