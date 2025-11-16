Eccellenza Tolentino servirà una prova impeccabile per fare risultato contro la capolista

"Servirà una prestazione perfetta per fare risultato in casa della leader". Così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, in vista della partita di oggi allo "Spadoni" di Montecchio contro il K Sport. I cremisi vogliono chiudere una settimana super positiva, iniziata con la vittoria sulla Fermignanese domenica scorsa in rimonta e il passaggio del turno in Coppa contro la Civitanovese, arrivato dopo un match imprevedibile e terminato ai calci di rigore. "Arriviamo – aggiunge il tecnico – da due prestazioni importanti, ma avremo bisogno di fare ancora di più perché il K Sport è la squadra più attrezzata della categoria e, con gli ultimi acquisti, ha ribadito la volontà di centrare la promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

