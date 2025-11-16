EA FC 26 SBC Aggiornamento Icona Base Max 89 Elenco Carte E Soluzioni

Fifaultimateteam.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La SBC Aggiornamento Icona Base Max 89 è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete completare le sfide e riscattare i premi accedendo all'area dedicata alle Sfide Creazione Rosa presenti in UT 26. In questo articolo potete prendere visione di tutte le soluzioni adeguate per completare i requisiti della Sfida Creazione Rosa Aggiornamento Icona Base Max 89 al minor prezzo possibile entro 7 giorni a partire da oggi.

