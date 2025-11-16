EA FC 26 Prediction TOTW 10 Elenco Candidati Per La Decima Squadra Della Settimana
La prediction del TOTW 10 atteso per mercoledi 19 Novembre è disponibile. Electronic Arts abitualmente ogni mercoledi rilascia le carte del Team Of The Week. Le carte speciali in questione saranno disponibili per un periodo limitato nei pacchetti della modalità Ultimate Team di EA FC 26. Il TOTW è una delle promo più longeve ed amate dai fan della community che giocano prevalentemente alla modalità Ultimate Team.
Una nuova evoluzione è in arrivo probabilmente già questa sera secondo FUT Agent. L'evo sarà a tema DC con valutazione massima 84. Rientrano calciatori come Ibanez, Tchouameni e Gila TOTW. Non rientrano invece calciatori come Van De Ven! Chi vorr - facebook.com Vai su Facebook
