È più forte di me Sto tifando Jannik | ora anche Bruno Vespa prova a salire sul carro di Sinner

“È più forte di me. Sto tifando Sinner”. Alla fine anche Bruno Vespa ha ceduto e ha tifato per l’azzurro, sempre più nella storia dello sport italiano dopo il suo secondo successo consecutivo alle Atp Finals in finale contro Carlos Alcaraz. A scriverlo su X è stato proprio il giornalista, durante la finale con Alcaraz a Torino, vinta dall’azzurro per 7-6, 7-5. Vespa si era infatti unito alla schiera di tutti i giornalisti (ma non solo), che avevano attaccato l’altoatesino in seguito alla sua decisione di non giocare la Coppa Davis dopo aver portato l’Italia a vincerla per due anni consecutivi: nel 2023 e nel 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

