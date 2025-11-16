È l’ultima volta Ballando con le stelle l’annuncio di Andrea Delogu | silenzio dopo le sue parole
A poco più di due settimane da un dolore che ha cambiato per sempre il corso della sua vita, Andrea Delogu è tornata ieri sera a Ballando con le stelle, riportando in studio un mix di emozione, fragilità e coraggio che ha segnato l’intera ottava puntata. Il pubblico l’ha accolta con un applauso lungo e caldo, la giuria si è alzata in piedi, Milly Carlucci le ha rivolto uno sguardo carico di vicinanza, e l’atmosfera, per qualche istante, ha smesso di essere quella di uno show televisivo per diventare un abbraccio collettivo. Il rientro della conduttrice è avvenuto dopo uno spareggio iniziale contro Marcella Bella e Filippo Magnini, che le ha permesso di riconquistare il suo posto in gara, ma soprattutto di riprendere fiato dentro una routine che oggi per lei ha un significato completamente diverso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
“Sono andato un’ultima volta a New Orleans per cercarla dopo il Covid. È stato come si avesse parlato attraverso un brano su Youtube”. Yari ha parlato della sorella Ylenia. Che cosa ha raccontato. - facebook.com Vai su Facebook
Barbara D’Urso favorita a Ballando con le stelle 2025?/ Scoppia il ‘caso’ a La Volta Buona - A La Volta Buona si discute degli ultimi accadimenti a Ballando con le stelle 2025: nel mirino la performance di Barbara D’Urso. Riporta ilsussidiario.net