È l’ultima volta Ballando con le stelle l’annuncio di Andrea Delogu | silenzio dopo le sue parole

A poco più di due settimane da un dolore che ha cambiato per sempre il corso della sua vita, Andrea Delogu è tornata ieri sera a Ballando con le stelle, riportando in studio un mix di emozione, fragilità e coraggio che ha segnato l'intera ottava puntata. Il pubblico l'ha accolta con un applauso lungo e caldo, la giuria si è alzata in piedi, Milly Carlucci le ha rivolto uno sguardo carico di vicinanza, e l'atmosfera, per qualche istante, ha smesso di essere quella di uno show televisivo per diventare un abbraccio collettivo. Il rientro della conduttrice è avvenuto dopo uno spareggio iniziale contro Marcella Bella e Filippo Magnini, che le ha permesso di riconquistare il suo posto in gara, ma soprattutto di riprendere fiato dentro una routine che oggi per lei ha un significato completamente diverso.